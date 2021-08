Governo alemão começa a reduzir participação na Lufthansa em 5%

A Alemanha vai começar a desfazer-se da participação que detém na Deutsche Lufthansa a partir desta segunda-feira, segundo anunciou em comunicado. O fundo de estabilização económica germânico, que detém 20% na empresa, vai dar início à redução desta participação em cerca de um quarto, ou 5%, numa operação que irá decorrer entre as próximas semanas.Esta medida surge como "consequência" da injeção de capital que a Alemanha exerceu sobre a empresa onde é o maior acionista. Em junho do ano passado, o país negociou um apoio de seis mil milhões de euros para suportar os custos da crise provocada pela pandemia da covid-19.

A empresa registou um prejuízo líquido no segundo trimestre de 756 milhões de euros, face a um prejuízo de 1,49 mil milhões no período homólogo. As receitas subiram para 3,21 mil milhões face a 1,89 mil milhões e o prejuízo ajustado antes de juros e impostos caiu para 952 milhões.

O "free cash flow" ajustado foi de 340 milhões durante o trimestre, a primeira vez que voltou a território positivo desde o início da pandemia.



Um negócio entre a empresa alemã e a portuguesa TAP continua em cima da mesa. Em julho deste ano, Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República declarou que a possível entrada de capital da companhia alemã Lufthansa na TAP estava em curso e apenas foi congelada pela covid-19.