Governo espera que Montepio venda posição na Groundforce nos próximos dias

O Ministério das Infraestruturas, que reuniu esta quarta-feira com sindicatos representativos dos trabalhadores da Groundforce, tem a expetativa que a venda por parte do Montepio das ações da Pasogal " terá um desfecho positivo nos próximos dias", frisando que "caso essa venda não se concretize muito em breve, o Governo avançará de imediato com as ações necessárias para garantir a mudança acionista indispensável para a viabilização da empresa".

Em comunicado o gabinete de Pedro Nuno Santos frisa que "no seguimento da decisão do juízo central cível de Lisboa que declarou improcedente a providência cautelar interposta pela Pasogal para impedir o Montepio de alienar a participação na Groundforce, o Ministério das Infraestruturas e da Habitação vê reunidas as condições para uma resolução definitiva da instabilidade que se vive na empresa".

Por essa razão disse ter sido comunicado esta quarta-feira, em reunião com sindicatos da Groundforce, que a TAP vai proceder ao pagamento do valor correspondente ao subsídio de férias e às anuidades em atraso diretamente aos trabalhadores da empresa de handling.

"Esta foi a solução encontrada para ultrapassar a recusa na semana passada da administração da Groundforce em aceitar a transferência da TAP que permitiria o pagamento aos trabalhadores do subsídio que lhes era devido", acrescenta.

De acordo com o Ministério das Infraestruturas, a TAP vai também "abreviar o pagamento definido contratualmente para saldar a fatura relativa a serviços prestados em junho, garantindo que a administração da Groundforce tem liquidez suficiente para pagar integral e atempadamente os salários dos trabalhadores relativos ao mês de julho".

Segundo sublinha, "o valor dos serviços prestados pagos pela TAP à Groundforce é superior às necessidades salariais dos trabalhadores" da empresa de handling.

Na mesma nota, o Governo diz ter a expetativa que "a venda por parte do Montepio das ações da Pasogal que tem em sua legitima posse terá um desfecho positivo nos próximos dias", mas garante que se isso não acontecer "muito em breve", o Governo "avançará de imediato com as ações necessárias para garantir a mudança acionista indispensável para a viabilização da empresa".