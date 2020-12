Governo está reunido para apreciar Plano de Reestruturação da TAP

Leia Também TAP: Plano de 1994 definiu o desastroso voo para Macau

No domingo, no seu espaço de comentário na SIC, Marques Mendes disse que o Governo vai levar a debate no parlamento o plano de reestruturação da TAP, que terá de ser apresentado até à próxima quinta-feira em Bruxelas."Tanto quanto eu sei o Governo até já informou disso o PSD, enquanto principal partido da oposição. Depois de ser aprovado em Bruxelas, o Governo vai querer levar este assunto, este plano a debate e a votação na Assembleia da República", disse Luís Marques Mendes.O Eco avança que o plano prevê um financiamento adicional de 1.800 milhões de euros para a companhia aérea nos próximos quatro anos, que poderá ser através de injeções de dinheiros públicos ou garantias estatais para empréstimos.O jornal refere ainda que a TAP fechará este ano com resultados antes de juros e impostos (EBIT) de aproximadamente 900 milhões de euros negativos. Este valor deverá diminuir para 600 milhões negativos no próximo ano e para 50 milhões negativos em 2022. Em 2023 a companhia aérea já deverá alcançar um EBIT positivo.A apresentação do plano de reestruturação da TAP à Comissão Europeia até quinta-feira é uma exigência da Comissão Europeia, pela concessão de um empréstimo do Estado de até 1.200 milhões de euros, para fazer face às dificuldades da companhia, decorrentes do impacto da pandemia de covid-19 no setor da aviação.O plano prevê o despedimento de 500 pilotos e 750 trabalhadores de terra, assim como a redução de 25% dos seus salários, divulgaram os sindicatos que os representam.O Sindicato dos Pilotos de Aviação Civil (SPAC) e o Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC) apelaram ao Governo que negoceie com Bruxelas o adiamento da apresentação do Plano de Reestruturação da TAP, denunciando que este está baseado em previsões de mercado "completamente desatualizadas".O grupo parlamentar do PSD informou segunda-feira que foi informado pelo Governo da intenção do Executivo de levar o plano de reestruturação da TAP a debate na Assembleia da República.Na passada quarta-feira, centenas de trabalhadores da TAP concentraram-se em frente à Assembleia da República, em Lisboa, a pedir diálogo e transparência, no âmbito do processo de reestruturação do grupo.A iniciativa foi promovida pelo movimento "os números da TAP têm rosto", sem qualquer ligação aos sindicatos que representam os trabalhadores da companhia aérea, na sequência de notícias sobre despedimentos e cortes salariais que têm sido anunciados.