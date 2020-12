TAP garante que está a usar projeções atualizadas para fazer reestruturação

A administração da TAP garante que o Plano de Reestruturação e de Recuperação da companhia está a ser desenhado com base em projeções atualizadas feitas para o setor de aviação, nomeadamente as produzidas pela IATA (Associação Internacional do Transporte Aéreo).





"Para que não restem quaisquer dúvidas, este plano assenta em projeções atualizadas, credíveis e equilibradas, ao abrigo das quais a TAP tem vindo a desenvolver os cenários que entende ser os mais ponderados para ajustar os custos às previsões", afirmam o chairman e o CEO da companhia, Miguel Frasquilho e Ramiro Sequeira, respetivamente, numa mensagem enviada hoje, 7 de dezembro aos trabalhadores.



Na missiva, os gestores garantem que nunca colocarão "de parte a ambição e a flexibilidade necessárias para acomodar uma eventual retoma da procura, caso esta ocorra antes das previsões".





A administração da transportadora explica que o plano está a ser delineado tendo por base as previsões 2019/2025, divulgado em outubro pela IATA "e replicado a 24 de novembro, com a projeção da recuperação esperada da procura para os principais mercados da TAP - tráfego doméstico na Europa e Europa para América do Norte e do Sul, África Subsariana e Norte de África".





Miguel Frasquilho e Ramiro Sequeira acrescentam, na referida mensagem, que "estas projeções trabalham em três cenários de recuperação da procura aos níveis de 2019, tendo a TAP assumido como ‘baseline’ o cenário equilibrado para os ajustes operacionais do Plano de Reestruturação".