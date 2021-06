O Ministério das Infraestruturas e da Habitação, liderado por Pedro Nuno Santos, está "indignado" com um vídeo que está a circular nas redes sociais em que dois gestores de recursos humanos com "elevadas responsabilidades" na TAP partilham a experiência sobre a contratação de pessoal em Espanha.

Os protagonistas deste vídeo polémico, que já levou a companhia área a anunciar a instauração de um processo de inquérito, são Pedro Ramos, diretor de recursos humanos da TAP, e João Falcato, que lidera este mesmo departamento na empresa de manutenção & engenharia do grupo.

Filmado com um telemóvel na Plaza Mayor, no centro de Madrid, os dois altos quadros da transportadora portuguesa comentam de forma descontraída, ao final do dia, como decorreram as entrevistas na capital espanhola com candidatos a responsável da área de carga da TAP.

O Diretor de Recursos Humanos da TAP na boa, na lata dos Portugueses e de todos os que estão à beira do despedimento coletivo, a dar-nos em primeira mão a info, de que anda em Espanha a recrutar… este país não se inventa, mas paga-se e é caro.

"É uma cultura diferente. São muito mais abertos e estão mais à procura de oportunidades. E acham que isto já passou, o que é muito importante porque continuamos a encontrar gente de excelente qualidade e que está disponível no mercado, fruto da pandemia. Esperamos trazer para a TAP gente que não estaria disponível [noutro] momento e que vamos conseguir contratar", comenta Falcato.

A TAP já confirmou ao Eco a abertura imediata de um processo de inquérito, visando a instauração de procedimentos disciplinares contra estes dois diretores da área de recursos humanos. No Twitter, Pedro Nuno Santos acrescenta que "aguarda pelos resultados do processo de inquérito instaurado pela TAP".

O Ministério das Infraestruturas e da Habitação está indignado com o vídeo que circula com dois trabalhadores da TAP com elevadas responsabilidades na companhia, sendo um deles o diretor de Recursos Humanos, e aguarda pelos resultados do processo de inquérito instaurado pela TAP — Pedro Nuno Santos (@PNSpedronuno) June 15, 2021

Este caso surge numa altura em que a TAP atravessa um conturbado processo de reestruturação, que envolve o despedimento de milhares de trabalhadores. Foi negociado entre a Comissão Europeia e o Estado português, que interveio na companhia aérea na sequência da crise na aviação provocada pela pandemia de covid-19.



"Quanta falta de noção da realidade vivida por milhares de trabalhadores da TAP é preciso ter para se fazer um vídeo daqueles?", questiona a deputada do Bloco de Esquerda, Isabel Pires, numa publicação no Facebook em que anuncia que o partido vai questionar o Governo sobre esta situação, argumentando que "não se pode aceitar um despedimento coletivo e depois anunciar recrutamentos com esta desfaçatez".



Caso já chegou ao Parlamento





Numa pergunta dirigida ao Ministério das Infraestruturas, que deu entrada esta manhã na Assembleia da República, o partido liderado por Catarina Martins exige que o Governo "venha esclarecer se o despedimento de efetivos está a ser compensado com a contratação de trabalhadores a prazo, com menos salário, direitos e condições de trabalho" e "se o Governo está a aproveitar este momento de crise para limpar a empresa para depois logo de seguida vendê-la".





"Desde o início da crise pandémica foram despedidos cerca de 1300 trabalhadores com vínculos a prazo. Para além de estar a decorrer o processo de despedimento coletivo de mais 206 trabalhadores, enquanto várias centenas de trabalhadores foram empurrados para as ditas medidas temporárias. Perante isto, como explica o Governo, o principal acionista da TAP, que contrate em Madrid no mesmo momento em que despede em Lisboa?", questiona o Bloco.