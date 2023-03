Governo não abdica da salvaguarda do valor estratégico nem do hub em Lisboa na venda da TAP

Leia Também TAP tem impacto de 300 milhões com aumento de combustíveis

O ministro das Infraestruturas, João Galamba, afirmou esta quarta-feira no Parlamento que no processo de abertura de capital da TAP "não vamos abdicar da salvaguarda do valor estratégico da companhia e da manutenção do hub em Lisboa".O governante salientou os resultados históricos que a TAP – que apresentou lucros de mais de 65 milhões de euros em 2022 -, considerando que "são um passo sólido para o futuro da empresa e para o país e que decorrem de um processo que tem o objetivo da sustentabilidade a longo prazo da companhia aérea".João Galamba disse ainda que no processo de privatização da TAP que o Governo está a preparar há um ponto de partida mas "não temos um ponto de chegada apenas definido pelo encaixe financeiro". Isto porque, disse, "temos a certeza que esta é uma empresa sustentável e porque não foi esse o fundamento da intervenção pública na companhia".

Questionado sobre a percentagem de capital da TAP que será alienado, João Galamba disse que essa não é a questão estratégica, mas sim que este "é um movimento que existe em toda a Europa". "As companhias têm futuro integradas em grandes grupos de aviação. É assim que se defende o valor estratégico", disse.

O ministro das Infraestruturas sublinhou ainda que os resultados apresentados esta terça-feira pela TAP "superam todas as expectativas, a receita ficou 200 milhões acima do esperado e os lucros não foram maiores devido à crise energética".Sobre a saída da CEO e do chairman da TAP, João Galamba justificou com o relatório da IGG que concluiu ter havido violação das normas legais, lembrando que poder para determinar a saída de Alexandra Reis cabe ao acionista e à assembleia geral, e não àqueles gestores.João Galamba disse ainda que Christine Ourmières-Widener "não foi impedida" de apresentar as contas da TAP, "porque não foi pedido". "Foi falado entre a tutela e o conselho de administração e entendeu-se que neste cenário de transição não fazia sentido uma conferência de imprensa para apresentar resultados".Notícia em atualização