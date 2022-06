TAP tem impacto de 300 milhões com aumento de combustíveis

O aumento vertiginoso do preços dos combustíveis desde o início da guerra na Ucrânia tem um impacto de 300 milhões de euros para a TAP, disse esta terça-feira a presidente executiva da TAP, Christine Ourmières-Widener.



"Antecipamos um impacto de cerca de 300 milhões de euros com o aumento do custos dos combustíveis", disse Christine Ourmières-Widener durante a audição na Comissão de Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação da Assembleia da República, a pedido do PS e do PSD. Mais 200 milhões face à despesa suportada com os combustíveis em 2019.



A gestora acrescenta ainda que a companhia está a "tentar mitigar este custo com a equipa de gestão" através do recurso a combustíveis que permitem reduzir essa despesa mas também através do "aumento da taxa cobrada nos bilhetes", com impacto no custo final das tarifas. "Todas as companhias aéreas do mundo estão a fazer isso" e "não há expectativa que este custo venha a diminuir até ao final do ano", sublinha Christine Ourmières-Widener.



O aumento do custo dos combustíveis é apenas um dos cenários, apontados pela gestora, que se alterou desde que o plano de reestruturação da TAP começou a ser implementado em junho de 2021.



"Agora temos que enfrentar a guerra na Ucrânia mas há outros fatores externos que aumentaram os desafios que temos que gerir" no plano de reestruturação. É o caso da "subida das taxas de juro porque os nossos custos são em dólares e é assim que a industria trabalha" a que se somam ainda "os custos com a manutenção", salienta a presidente executiva da TAP.



"Temos também a subida da inflação que pode ter impacto na procura, as pessoas estão agora a querer viajar mais mas em relação ao que vai acontecer na procura é possível que venha a ter algum impacto no plano", prevê ainda Christine Ourmières-Widener.