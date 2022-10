O Governo tem um mês para nomear o coordenador que vai liderar a Comissão Técnica Independente que vai avaliar as cinco soluções em cima da mesa para a localização do novo aeroporto de Lisboa.



De acordo com a resolução aprovada pelo Conselho de Ministros que é hoje publicada em Diário da República, o primeiro-ministro tem um "prazo de 30 dias" a partir de hoje para nomear o coordenador-geral da Comissão Técnica, sob proposta conjunta do presidente do Conselho Superior de Obras Públicas (CSOP), do Conselho Nacional do Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável (CNADS) e do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas (CRUP).

A Comissão Técnica será ainda composta por seis coordenadores de projeto que vão ser escolhidos pelo coordenador-geral e deverão ter ligação ao Ensino Superior, tendo em conta que os especialistas são designados sob proposta do Conselho de Reitores.(em atualização)