Governo vai enviar ainda hoje "todos os documentos" sobre a TAP à comissão de inquérito

O ministro das Finanças, Fernando Medina, garantiu esta quarta-feira que o Governo irá enviar "todos os documentos" para a comissão de inquérito à TAP, incluindo o polémico parecer jurídico para os despedimentos na companhia aérea."Ainda hoje mesmo a comissão parlamentar de inquérito irá ter acesso a todos os documentos, aqueles que solicitou na primeira vez e os que não solicitou e constituem a espinha dorsal do processo de demissão dos administradores da TAP", referiu o ministro, no debate sobre o Programa de Estabilidade, no Parlamento.Fernando Medina classificou como "deplorável" a "adjetivação" sobre o envio dos documentos à comissão de inquérito e salientou que a ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, "esclareceu" a polémica, numa entrevista à RTP, onde garantiu que não há parecer sobre os despedimentos na TAP, mas sim há documentos jurídicos, e que a contradição na narrativa do Governo sobre a TAP foi "puramente semântica" Em causa está o facto de a ministra da Presidência e a ministra dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes, se terem escudado na "Aos deputados, Fernando Medina reiterou que a comissão de inquérito à TAP "tem um âmbito temporal" e que a documentação pedida sobre os despedimentos está, na ótica do Governo, "fora desse âmbito temporal". "Decidimos que, se era esse o entendimento da comissão, forneceríamos aquilo que a comissão pediu, apesar de serem factos realizados há 15 dias ou três semanas"."É isso que chegará aqui ao Parlamento até ao final do dia de hoje. E como foi sempre essa a atitude do Governo, de colaboração com a comissão, rejeito com a maior veemência a adjetivação que foi colocada sobre este processo", frisou.O ministro das Finanças afirmou agora que, com a entrega de "todos os documentos" sobre a TAP, os partidos poderão fazer "uma segunda tentativa de criar algo que não conseguiram mostrar". "A mesma adjetivação que os senhores deputados usaram e que é tão imprópria na nossa vida democrática foi derrotada da primeira vez e sê-lo-á também desta segunda [vez]", disse, referindo-se às críticas dos partidos sobre as contradições no Governo.(notícia atualizada às 16:05)