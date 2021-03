Groundforce não pode dar ações à TAP em troca de adiantamento por já terem penhor

A Groundforce não pode dar as ações à TAP como penhor em troca do adiantamento de cerca de 2 milhões de euros para pagar os salários em atraso aos seus trabalhadores, já que essas ações estão já dadas como penhor de um outro empréstimo.





A informação de que essas ações estão já dadas como garantia de outro crédito foi adiantada aos representantes dos trabalhadores da Groundforce, sendo a razão invocada que impossibilitou o dono da Pasogal, Alfredo Casimiro, que tem 50,1% da empresa de handling, de assinar o acordo que iria permitir desbloquear a concessão desse adiantamento por serviços a prestar à TAP.





As reuniões que Alfredo Casimiro e o Governo mantiveram durante o fim de semana para desbloquear essa verba terminaram sem sucesso, ficando a viabilidade da empresa em causa.



O Ministério das Infraestruturas escusou-se a comentar.



Na semana passada foram várias as tentativas de encontrar uma solução para desbloquear dinheiro à Groundforce, que formalizou já um pedido de empréstimo com aval do Estado de 30 milhões de euros devido ao impacto da covid-19. A própria penhora já existente sobre as ações da Groundforce pode deitar por terra a concessão deste apoio.

A TAP, que detém 49,9% da Groundforce e é o seu maior cliente, exigiu a Alfredo Casimiro a penhora de ações para conceder o adiantamento, acabando por aceitar algumas das condições requeridas pelo empresário, como um escalonamento do pagamento diferente do que inicialmente pretendia e que o prazo para esses pagamentos ficaria também dependentes da concessão do empréstimo de 30 milhões.