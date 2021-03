300 trabalhadores da Groudforce no Porto sem salário marcam manifestação

Com o salário de fevereiro dos cerca de 2.400 trabalhadores ainda por pagar, três centenas de funcionários da empresa de “handling” no Porto decidiram, “de maneira espontânea”, marcar uma manifestação para a próxima terça-feira, no Aeroporto Francisco Sá Carneiro.

