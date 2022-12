Desde que o Estado começou a injetar dinheiro na TAP, em 2017, houve mais quatro gestores que renunciaram ao cargo, além de Alexandra Reis, que na sequência da polémica foi ontem demitida do Governo. A observação é feita pelo Jornal de Noticías, que explica que a TAP não explica se foram pagas indemnizações.





O jornal explica que todas as cinco saídas foram comunicadas à CMVM e descritas no relatório e gestão como renúncias, tal como no caso de Alexandra Reis.





Entre as outras renúncias são as de Antonoaldo Neves (ex-CEO, em 2020), Raffael Garita Quintas Alves (2021), João Weber Ramos dos Reis Gameiro (2021) e José Manuel Silva Rodrigues (também em 2021).

Contudo, quando saiu, em fevereiro, a gestora levou consigo uma indemnização de meio milhão de euros, tal como revelou no sábado o Correio da Manhã.





A notícia levantou uma série de dúvidas sobre as circunstâncias da saída de Alexandra Reis, que depois assumiu funções na NAV e no governo.





De acordo com a carta da TAP ontem revelada pelo Governo, o que houve afinal foi uma rescisão por acordo, que não está "expressamente" prevista no Estatuto do Gestor Público, mas que de acordo com a transportadora é possível devido a uma remissão deste estatuto para o código das sociedades comerciais.





A transportadora diz que Alexandra Reis começou por pedir uma compensação de mais de 1,4 milhões, e explica os 500 mil euros pagos da seguinte forma: 56,5 mil euros por compensação pelas funções de diretora da companhia; 336 mil de remunerações vincendas correspondentes a um ano da remuneração base e sem cortes e 107,5 mil euros "correspondentes a férias não gozadas".





O Negócios explica na edição desta quarta-feira, com base nas explicações da CMVM, que a TAP não está obrigada a informar o mercado sobre o valor das indemnizações, uma vez que emite obrigações e não ações.

Isso não impede a transportadora de prestar publicamente essa informação.