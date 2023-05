Humberto Pedrosa disponível para entrar (outra vez) na corrida à TAP

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

"Se houvesse um grupo nacional interessado na TAP, claro que gostaria de fazer parte". A afirmação foi feita por Humberto Pedrosa, antigo acionista da companhia aérea, na comissão parlamentar de inquérito (CPI) à TAP.

O gestor confessou que faria parte de uma solução nacional "com muito gosto". "Acho que valeria a pena encontrar um grupo que pudesse ficar com a TAP e ter a possibilidade de num prazo, que teria de ser longo, devolver ao Estado o que já colocou na companhia aérea", acrescentou o responsável que integrou o consórcio Atlantic Gateway, a par com David Neeleman, que venceu a privatização da empresa em 2015.

"Teria muito gosto nisso. Estaria disponível para entrar", disse no final da audição que durou quase três horas e meia.

O atual Executivo já anunciou que quer avançar com um novo processo de privatização da TAP até ao verão. Mas os moldes do negócio, como a participação que será alienada, ainda não são conhecidos.