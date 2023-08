Dono da Barraqueiro avalia reentrada na reprivatização da TAP

Leia Também Efromovich junta-se a consórcio nacional na corrida pela TAP

Humberto Pedrosa, dono do grupo Barraqueiro e ex-acionista da TAP, está a avaliar novamente a sua partipação no processo de reprivatização da TAP, noticia esta sexta-feira o Jornal Económico. Desta vez, o empresário poderá entrar na corrida à companhia aérea portuguesa integrado num consórcio nacional - que junta dono da Avianca e que tem como um dos rostos Diogo Lacerda Machado, ex-administrador da companhia aérea - ou então ao lado de um dos três grupos de aviação que já sinalizaram interesse na TAP: Air France/KLM, IAG e Lufthansa.Na comissão parlamentar de inquérito à TAP, Humberto Pedrosa já tinha dado conta que "teria muito gosto" em juntar-se a um grupo nacional interessado em concorrer à privatização da TAP.Esta semana o Negócios avançou que Diogo Lacerda Machado, antigo consultor do Governo para negócios com privados, será o dinamizador de iniciativa para comprar a TAP que envolve ainda Germán Efromovich, ex-dono da Avianca, que no passado foi preterido na compra da transportadora nacional.Ao Negócios, Diogo Lacerda Machado confirmou que tem sido abordado por "candidatos interessados na companhia aérea" portuguesa, recusando adiantar mais detalhes sobre o processo. Também na comissão parlamentar de inquérito à TAP disse que não excluía envolver-se no processo de privatização se achasse que seria útil.