O dono do grupo Barraqueiro fica com 22,5% da TAP e assinará com o Estado um parassocial. Com a reestruturação decidirá se acompanha, e em que medida, a capitalização da companhia aérea.

“Humberto Pedrosa foi um empresário patriota”









