Lufthansa assume TAP como um dos alvos de aquisição mais interessantes

A Lufthansa assumiu, na apresentação dos resultados de 2022, interesse na aquisição da TAP, depois da Air France-KLM ter reiterado o mesmo em fevereiro e do grupo IAG, dono da British Airways e da Iberia, estar igualmente a acompanhar o que está a acontecer na companhia aérea portuguesa.





De acordo com a agência Bloomberg, a companhia alemã disse na apresentação de contas que os alvos mais interessantes para fusões e aquisições são a portuguesa TAP e a italiana ITA.





A Lufthansa juntou-se às principais companhias aéreas europeias que estão a prever um aumento nos lucros este ano, afirmando esperar uma "melhoria significativa" face aos 1,5 mil milhões de euros de lucro operacional que obteve em 2022.





Na apresentação de contas, a companhia explicou que as férias de verão nos países do Mediterrâneo e as viagens nas rotas do Atlântico Norte serão particularmente fortes.





"A Lufthansa está de volta", disse o CEO Carsten Spohr em comunicado, citado pela Bloomberg, acrescentando que "em apenas um ano alcançamos uma reviravolta financeira sem precedentes".



A Lufthansa foi a mais recente grande companhia aérea europeia a anunciar lucros no ano passado, juntando-se à Air France-KLM e à British Airways ao prever uma recuperação que se aproxima dos níveis pré-pandemia em 2023.





Segundo a Bloomberg, a transportadora alemã disse ainda que vai comprar 22 novas aeronaves widebody da Airbus e Boeing, uma encomenda avaliada em 7,5 mil milhões de dólares a preço de tabela, já que pretende atender a crescente procura de viagens intercontinentais, diz ainda a agência noticiosa.



A Lufthansa adiantou ainda que os preparativos para uma possível alienação parcial da sua divisão Lufthansa Technik estão em andamento, e que continua em negociações exclusivas com as autoridades italianas sobre a ITA Airways.