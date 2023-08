Lufthansa prepara-se para vender seguradora e corretora de seguros

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A companhia aérea alemã Lufthansa pretende vender a corretora de seguros Albatros e a seguradora Delvag, de acordo com fontes conhecedoras do processo, citadas pela Bloomberg. Neste momento, a companhia está a trabalhar com consultoras para encontrar um comprador.





A Lufthansa tem vindo a vender várias unidades que não são o "core" do negócio da empresa, de forma a arrecadar mais dinheiro depois de a pandemia ter penalizado as contas das companhias aéreas.





Além disso, a transportadora aérea tem em vista a consolidação do mercado europeu da aviação. Recorde-se que a Lufthansa é um dos três grupos de aviação que já sinalizaram interesse na TAP, ao lado da IAG e da Air France/KLM.





No xadrez de compras e vendas da companhia alemã destaca-se o processo de venda de uma participação minoritária da empresa alemã numa unidade de manutenção, que ainda está a decorrer.





Além disso, a companhia desfez-se do resto que detinha num negócio de "catering", vendido ao grupo de "private equity" Aurelius.





Por outro lado, em maio a Lufthansa decidiu comprar uma participação no capital da companhia aérea italiana ITA Airways. Contactada pela Bloomberg, a Lufthansa recusou tecer comentários sobre este assunto.