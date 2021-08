Mais de 1.300 trabalhadores saíram da TAP no primeiro semestre

A companhia aérea conta agora com 6.804 trabalhadores, menos 16% do que no final de 2020.



Negócios jng@negocios.pt 18:22







"Desde 31 de dezembro de 2020 um total de 1.302 colaboradores saiu da empresa, o que representa uma redução de 16% na força de trabalho", assinala a TAP.



Assim, sublinha a empresa, os custos com pessoal baixaram em 8,6%, ou 18,9 milhões de euros, em termos homólogos, cifrando-se em 202,3 milhões de euros, tendo também pesado a "negociação dos acordos com os sindicatos através dos quais se definiram revisões salariais".



Os custos operacionais totais caíram 313,1 milhões de euros face a junho de 2020, o que corresponde a uma redução de 29,2%, para 760,5 milhões de euros.

As maiores quebras nas rubricas de custos operacionais registam-se nos gastos operacionais de tráfego, que recuam 43,7% para 122,6 milhões de euros, e nos custos com combustível, que descem 40,4%, para os 97,1 milhões de euros.

