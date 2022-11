Maria do Rosário Partidário proposta para coordenar comissão para novo aeroporto de Lisboa

O Governo recebeu hoje a proposta de nomeação da professora catedrática Maria do Rosário Partidário para desempenhar as funções de coordenadora-geral da Comissão Técnica Independente para o novo aeroporto da região de Lisboa.Esta informação consta de um comunicado divulgado pelo gabinete do primeiro-ministro, António Costa."O primeiro-ministro e o ministro das Infraestruturas e Habitação [Pedro Nuno Santos] receberam hoje o presidente do Conselho Superior de Obras Públicas (CSOP), Carlos Mineiro Aires, o presidente do Conselho Nacional do Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável (CNADS), Filipe Duarte Santos, e o presidente do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas (CRUP), António de Sousa Pereira", refere-se na nota, em que se acrescenta que foi proposto o nome de Maria do Rosário Partidário.Nos termos da Resolução do Conselho de Ministros de outubro, "determina-se que a comissão técnica é dirigida por um coordenador-geral, designado pelo primeiro-ministro, sob proposta conjunta do presidente do Conselho Superior de Obras Públicas (CSOP), do Conselho Nacional do Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável (CNADS) e do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas (CRUP), no prazo de 30 dias contados da data de publicação da presente resolução".Este elenco apresentou "a proposta de nomeação da senhora professora engenheira Maria do Rosário Partidário, professora catedrática do Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa, para Coordenadora-Geral da Comissão Técnica Independente, que avaliará as opções estratégicas para aumentar a capacidade aeroportuária da região de Lisboa e coordenará e realizará a Avaliação Ambiental Estratégica" nos termos previstos no decreto-lei de 15 de junho.