Medina assume privatização parcial da TAP

O Governo vai avançar com a privatização parcial da TAP, uma hipótese que o Negócios avançou. A confirmação surgiu pela voz do ministro das Finanças durante a conferência de imprensa sobre as conclusões do relatório da Inspeção-Geral de Finanças (IGF) relativas ao processo de saída da administradora Alexandra Reis da companhia aérea.



Depois de ter anunciado a exoneração da CEO, Christine Ourmières-Widener, e do presidente do conselho de administração da TAP, Manuel Beja, Fernando Medina referiu ter "a plena confiança de que a TAP prosseguirá com sucesso o caminho do seu processo de reestruturação, isto é, o caminho da sua sustentabilidade futura, que passará pela privatização de uma parte do seu capital".





O ministro das Finanças escusou-se, no entanto, a revelar qual a percentagem de capital que o Estado pretende alienar na privatização da companhia aérea.Presente na conferência de imprensa ao lado de Medina, João Galamba, ministro das Infraestruturas, anunciou que Luis Manuel da Silva Rodrigues, atual CEO da SATA, foi o nome escolhido pelo Governo para substituir o chairman e CEO da TAP.