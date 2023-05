Miguel Frasquilho: Troca dos A350 pelos A330 "fazia sentido"

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O antigo chairman da TAP, Miguel Frasquilho, afirmou esta quinta-feira na comissão parlamentar de inquérito à companhia aérea, quando questionado sobre a renegociação do contrato com a Airbus para a compra de 53 aviões A330 em vez dos 12 A350 que tinham sido encomendados, que quando iniciou funções em 2017 "a estratégia estava definida e o plano de negócios pareceu-me bem fundamentado".





Em seu entender, estando Portugal numa posição privilegiada para aceder à América do Norte, América do Sul e África, "a troca de aeronaves fez sentido porque aquilo que soube por Fernando Pinto é que os A350 só eram melhores em termos de utilização e mais eficientes do que os A330 Neo em voos superiores a 11 horas de duração", o que "só acontecia, e não sempre, para Porto Alegre e Maputo", e mais tarde São Francisco.





"Nunca tive indicação que os aviões estivessem mais caros do que o chamado preço de mercado", afirmou Miguel Frasquilho, recordando que a operação foi feita em 2015, ano em que ainda não estava na TAP.



O antigo chairman salientou que "só depois, quando os aviões começam a chegar, é que são financiados pelo 'lessors'", para defender que "não haveria nenhum 'lessor' que fosse financiar uma aeronave que achasse que o preço era mais caro do que o do mercado". Em seu entender, essa "era a maior garantia".



"Foi uma questão que nunca se colocou. Se o preço fosse 10% ou 20% acima não me parece", acrescentou.