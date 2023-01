Ministério Público abre inquérito sobre indemnização da TAP a Alexandra Reis

um inquérito sobre a legalidade da indemnização de 500 mil euros paga pela TAP à ex-secretária de Estado do Tesouro Alexandra Reis para cessar funções na empresa de aviação.Ao Negócios, fonte oficial da Procuradoria-Geral da República, apenas confirma a instauração de um inquérito, sem adiantar a matéria, e que este se encontra em segredo de justiça.

O inquérito surge após a polémica relacionada com a indemnização da TAP, no valor de 500 mil euros, à secretária de Estado do Tesouro Alexandra Reis , notícia avançada pelo Correio da Manhã. Alexandra Reis recusou devolver o dinherio e acabou depois por se demitir. indemnização paga pela TAP à ex-secretária de Estado do Tesouro foi autorizada pelo Ministério das Infrastruturas , que tem a tutela setorial da transportadora aéra, conforme revelou o CM.