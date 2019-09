Neeleman planeia primeiro voo da nova companhia nos EUA para 2020

O acionista de referência da TAP deu algumas novidades acerca dos seus negócios, entre as quais a de que a nova companhia aérea americana da qual participa vai ter o voo inaugural já no próximo ano.

David Neeleman, acionista de referência na TAP, tem novidades sobre o mais recente projeto: a "Moxy", o nome provisório da nova companhia aérea de David Neeleman nos Estados Unidos, tem o primeiro voo planeado para 2020.





Neeleman revelou que, para além dos 60 Airbus já encomendados no Farnborough Air Show, a Moxy está a considerar comprar aeronaves Embraer, da gama E195, para completar a frota. As declarações foram feitas, precisamente, num evento da Embraer em São José dos Campos, no Brasil.