Neeleman reforça na dona da TAP com compra aos chineses

A participação de 20% que o grupo chinês HNA detinha na Atlantic Gateway, que possui 45% da TAP, foi adquirida por duas entidades ligadas a David Neeleman.





Em comunicado, o empresário informa que é o dono da Global Airlines Ventures, LLC, empresa norte americana , que em conjunto com a Azul Linhas Aéreas Brasileiras, também fundada por si e neste negócio com uma posição minoritária, "adquiriram à Hainan Airlines Holding a sua participação na Atlantic Gateway". Esta posição era de 20% do capital social e dos direitos de voto e 35,58325% de direitos económicos da Atlantic Gateway.



Em comunicado, David Neeleman afirma que "este reforço do seu investimento demonstra a confiança que os investidores privados têm no crescimento sustentado da TAP e na capacidade da gestão em continuar a implementar o plano estratégico delineado na privatização, implementando as medidas necessárias para continuar o processo de transformação da TAP numa empresa com padrões de excelência na indústria da aviação".



Tanto David Neeleman como Humberto Pedrosa detinham até agora, cada um, 40% do capital da Atlantic Gateway.