Norte avança para tribunal para travar empréstimo à TAP

A Associação Comercial do Porto interpôs uma providência cautelar no tribunal para suspender o financiamento do Estado à TAP. A notícia é avançada pelo Expresso, que explica que o objetivo é forçar a empresa a negociar e retomar atividade a partir do aeroporto Sá Carneiro.

Esta sexta-feira a Associação Comercial do Porto (ACP) avançou com uma providência cautelar junto do Supremo Tribunal Administrativo com o objetivo de suspender a injeção de 1,2 mil milhões de euros para a TAP prevista no Orçamento suplementar e já negociada com Bruxelas. A argumentação é que companhia aérea ao concentrar a sua operação a partir de Lisboa, faz com que os benefícios do financiamento que vai receber se concentrem apenas numa região do País. A notícia faz a manchete do Expresso deste sábado.