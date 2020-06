Questionado sobre como é feita a supervisão do dinheiro público que é injetado na TAP, a propósito do empréstimo estatal de um valor máximo de 1,2 mil milhões que já foi autorizado pela Comissão Europeia, e tendo em conta que a comissão executiva da TAP não conta com representantes do Estado, Antonoaldo Neves garantiu que esse cenário pode mudar - basta que os acionistas assim o decidam.



"A comissão executiva está disposta a ter um representante do Estado português. Vai trabalhar connosco e tomar decisões connosco. Mas quem vai tomar essa decisão é o acionista. A comissão executiva está de portas abertas para ter um membro indicado pelo Estado", disse o presidente executivo da companhia aérea.



Ainda sobre este assunto, Antonoaldo Neves frisou que "todos os acionistas querem o bem da TAP" e que "ninguém quer usar a TAP como arma para qualquer objetivo".

