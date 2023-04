Os desafios do novo líder da TAP que toma o comando nesta sexta-feira

Arrancar com a privatização, continuar o plano de reestruturação e chegar a um consenso com os sindicatos para fechar o acordo de empresa são as principais provas de Luís Rodrigues, que nesta sexta-feira assume o comando da transportadora aérea.



DR Sara Ribeiro sararibeiro@negocios.pt 08:45







Partilhar artigo



... × Funcionalidade exclusiva para assinantes Negócios Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante Privatização

Um dos principais dossiês que Luís Rodrigues, de 58 anos, terá pela frente é o da reprivatização, processo que deverá descolar em breve. Será uma realidade diferente face à que existia quando renunciou ao cargo de administrador da TAP em dezembro de 2014, antes da privatização ganha pelo consórcio de David Neeleman e Humberto Pedrosa. O Grupo IAG, que detém a ... Saber mais TAP Luís Rodrigues trabalho

Os desafios do novo líder da TAP que toma o comando nesta sexta-feira









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Os desafios do novo líder da TAP que toma o comando nesta sexta-feira O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar