Parecer da Proteção Civil não impede Montijo

O parecer da Proteção Civil contra o Montijo foi feito no âmbito da análise de impacto ambiental à infraestrutura, que mereceu luz verde da Agência do Ambiente, mediante a concretização de medidas mitigadoras.

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) emitiu um parecer desfavorável ao aeroporto do Montijo, no âmbito da consulta pública da Agência Portuguesa do Ambiente, que, já depois desse parecer, deu luz verde ao projeto, embora condicionada às medidas de mitigação a respeitar pela ANA.





“Atentas as lacunas identificadas ao nível da consideração de disposições orientadas para a segurança de pessoas e bens, a ANEPC pronuncia-se desfavoravelmente ao teor do Estudo de Impacte Ambiental na sua atual configuração”, segundo o parecer da Proteção Civil relativo ao procedimento de avaliação ambiental do projeto “Aeroporto do Montijo e respetivas acessibilidades”.