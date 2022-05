Passageiros da TAP com 200 milhões de euros em vouchers de viagens adiadas

Os clientes da TAP afetados por cancelamentos de voos devido à pandemia de covid-19, a partir de março de 2020, acumulavam 203,9 milhões de euros em vouchers de viagens por gastar no final do ano passado, noticia, esta terça-feira, o Público Segundo o jornal, que cita o relatório e contas da transportadora relativo a 2021, o montante traduz ainda assim uma diminuição comparando com os 282,5 milhões de euros inscritos como responsabilidade da companhia aérea no final do ano anterior.Sem capacidade para reembolsar em dinheiro os passageiros afetados pelas viagens canceladas por causa da pandemia, a TAP alargou inicialmente a validade dos vouchers de um para dois anos, mas depois foi encurtando os prazos gradualmente, com os que foram emitidos em 2021 a voltarem a ter a duração de um ano.No entanto, fonte oficial da companhia aérea, garante que têm sido prolongados no tempo quando estão prestes a expirar, de modo "a salvaguardar o interesse dos seus clientes" que ganham assim mais tempo para os usar.