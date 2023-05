Passageiros da TAP deixaram expirar vouchers no valor de 35,9 milhões em 2022

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Os passageiros da TAP deixaram caducar, no ano passado, vouchers emitidos durante a pandemia no valor de 35,9 milhões de euros, noticia, esta quinta-feira, o Público.



O jornal cita o relatório e contas de 2022 da companhia aérea portuguesa que, numa "óptica de prudência" por causa da "diversa legislação em vigor nos diversos mercados em que o grupo actua", só reconheceu no balanço os valores ligados ao mercado português.



Segundo dados da empresa, no final de 2020, o ano em que estalou a pandemia de Covid-19, a TAP tinha 282 milhões em vouchers emitidos, valor que desceu em 2021 para 203 milhões e no ano passado para 61 milhões.