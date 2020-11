Milhares de passageiros esperam reembolso de voos cancelados há meses

Milhares de passageiros esperam há meses pelo reembolso de voos cancelados, apesar de a lei obrigar as companhias aéreas a devolver o dinheiro pago por voos cancelados no prazo de sete dias. A informação é avançada esta quinta-feira, 12 de novembro, pelo Jornal de Notícias , que indica que a Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor (Deco) já recebeu quase 6.700 pedidos de ajuda de passageiros que não conseguiram o reembolso.Em declarações ao JN, a Deco acusa as companhias aéreas de impor os vouchers de substituição aos clientes cujos voos foram cancelados, escondendo a informação de que a lei obriga ao reembolso.A maioria das queixas feitas à Deco é contra a TAP, mas a prática é comum a quase todas as companhias aéreas, esclarece a associação. Ao JN, a TAP justifica os atrasos nos reembolsos com o "número extraordinariamente elevado de pedidos".