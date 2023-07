TAP transportou mais 30% de passageiros no primeiro semestre

De janeiro a junho, a TAP transportou um total de 7,58 milhões de passageiros, o que traduz um aumento de 30,2% face ao mesmo período do ano passado.

Em comunicado, a companhia aérea liderada por Luís Rodrigues destaca o forte crescimento nos voos intercontinentais, nomeadamente nas rotas do Brasil, América do Norte e África, nas quais transportou, de janeiro a junho, 2,17 milhões de passageiros, mais 31,1% do que no mesmo período do ano passado.

"Muito significativo é o facto de, nestas rotas intercontinentais, a TAP já ter conseguido aumentar em 14,7% o número de passageiros transportados face ao período pré-pandemia, nomeadamente o primeiro semestre de 2019, demonstrando desta forma a sólida recuperação da empresa", lê-se no mesmo documento.

Nas rotas continentais (voos na Europa, incluindo Portugal Continental e ilhas) transportou 5,41 milhões de passageiros, um aumento de quase 30% em comparação com o primeiro semestre de 2022, mas ainda 10% abaixo do período anterior à pandemia, designadamente o primeiro semestre de 2019.

Os indicadores de tráfego do primeiro semestre revelados esta segunda-feira pela empresa mostram ainda que a taxa de ocupação média dos voos (load factor) foi de 80,2%, "mais 5,5 pontos percentuais face a 2022 e já meio ponto percentual acima do registado antes da pandemia, no primeiro semestre de 2019".

No que diz respeito ao indicador Lugares-quilómetro oferecidos (Available Seat per Kilometre(ASK) em inglês) - que mede a oferta e resulta da soma da multiplicação dos lugares oferecidos das aeronaves pela distância percorrida - a TAP registou no primeiro semestre um total de 25.015.746, mais 21,4% face ao mesmo período do ano passado e 4,3% acima do primeiro semestre de 2019.



"Face a este indicador (ASK – oferta), deve destacar-se um crescimento ainda maior da procura - medida em RPK (Revenue per Kilometre - receita por quilómetros), que se fixou, no primeiro semestre, num total de 20.067.216, mais 30,4% que em igual período de 2022 e já 5% acima do período pré-pandémico, tendo como referência o primeiro semestre de 2019", detalha a companhia aérea.