PCP lamenta falta de intervenção do Governo no caso da greve na Ryanair

O PCP lamentou a falta de intervenção do Governo no cumprimento da lei da greve na companhia aérea irlandesa Ryanair, impedindo que aviões voem com tripulação a substituir trabalhadores que aderiram à paralisação.

Em declarações à Lusa, Vasco Cardoso, da Comissão Política do PCP, lamentou que o "Estado português, o Governo português, não tenham os instrumentos para impedir que aviões que não deveriam estar no ar estejam a voar com tripulações que são de substituição de grevistas".

Segundo o dirigente comunista, "é absolutamente inaceitável" a substituição de trabalhadores em greve e que se recorra "à chantagem e à ameaça de futuros despedimentos", pelo que deveria ter havido uma "intervenção forte, mais energética" por parte do Estado, em particular do Governo, "no sentido do cumprimento da lei da greve".