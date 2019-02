Pedro Marques: “Temos 315 km de obra do Ferrovia 2020 em execução”

O ministro do Planeamento e das Infraestruturas anunciou que as obras na linha do Tua terão início esta sexta-feira e garantiu que dentro de dias serão adjudicados os trabalhos entre Évora e Elvas.

O ministro do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques, garantiu esta quarta-feira, 6 de janeiro, no Parlamento, que, na próxima sexta-feira, vão arrancar as obras na linha do Tua e reafirmou que nos próximos dias serão adjudicados os contratos para os troços de 100 quilómetros de linha entre Évora e Elvas.