Pedro Marques: "Estado devia ter participação nos CTT"

O ministro do planeamento criticou a privatização a 100% dos correios feita pelo governo anterior, mas admitiu que hoje o Executivo está confrontado com essa realidade.

O ministro do planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques, criticou esta terça-feira no Parlamento que o governo anterior tenha privatizado os CTT a 100%, indo além do que exigia a troika, "por razões ideológicas". Para o ministro, "o Estado devia continuar a ter participação no capital na empresa, mas hoje estamos confrontados com a realidade".



Sem responder diretamente a questões colocadas pelos deputados sobre uma reversão dessa privatização, Pedro Marques fez questão de sublinhar que os CTT "continuam a ganhar dinheiro com o serviço postal", apesar de nos últimos 15 anos ter diminuído em 50% o correio em suporte físico e os pagamentos por vale postal.