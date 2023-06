Pedro Nuno Santos quebra silêncio após cinco meses de “descanso”

Depois do “descanso” pedido aos jornalistas, Pedro Nuno Santos vai ser ouvido duas vezes no Parlamento sobre a TAP. A primeira audição é hoje, na comissão de Economia. E na próxima semana estreia-se como inquirido na comissão de inquérito à companhia aérea, oito anos após ter estado do outro lado, como deputado, no caso BES.

