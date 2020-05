Pedro Nuno Santos: Vamos fazer intervenção na TAP “no timing que entendermos”

O ministro das Infraestruturas afirmou no Parlamento que a intervenção será feita nos timings do Estado e não do acionista privado e frisou que o plano estratégico da TAP “não foi cumprido pela gestão”.

O ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, frisou esta terça-feira no Parlamento que será feita "a intervenção na TAP no timing que nós Estado entendemos e não no timing que o acionista privado ou comissão executiva acharem".





O responsável, que rejeitou críticas ao tempo de intervenção para apoiar a companhia aérea portuguesa, frisou que "a TAP não está a voar por não ter havido auxílio do Estado, mas porque não há procura".