Pessoal de voo diz-se "usado e enganado" após ler relatório do inquérito à TAP

Em comunicado, o sindicato "lamenta" que o relatório seja "um documento com tamanha ligeireza, falta de rigor, omissões e inverdades, que mais não são que uma falta de respeito para com os tripulantes de cabine da TAP, os trabalhadores do Grupo TAP, os portugueses e contribuintes".



Ana Paula Bernardo.Em comunicado, o sindicato "lamenta" que o relatório seja "um documento com tamanha ligeireza, falta de rigor, omissões e inverdades, que mais não são que uma falta de respeito para com os tripulantes de cabine da TAP, os trabalhadores do Grupo TAP, os portugueses e contribuintes". "Não é possível ler o que foi escrito e ficar indiferente, sobretudo quando se lê o que está relatado no ponto 4, referente ao plano de reestruturação", apontam, frisando depois que "a direção do SNPVAC sente-se enganada e usada".



Leia Também Relatório da TAP "branqueado", "um frete ao Governo", "uma obra de ficção"



Isto porque, sublinha o sindicato, foi esse mesmo processo de reestruturação que impôs o "despedimento coletivo e a saída de milhares de trabalhadores, agravado de um corte nos salários de 25% dos trabalhadores que ficaram".



No entender do SNPVAC, o relatório da comissão de inquérito deveria incluir nas "singelas páginas" que se referem à reestruturação da companhia aérea "o que foi dito nas audiências que se foram realizando ao longo destes últimos meses".



Leia Também TAP: Conclusões e omissões do relatório que nega ingerência



"Não é possível ler o que foi escrito e ficar indiferente, sobretudo quando se lê o que está relatado no ponto 4, referente ao plano de reestruturação", apontam, frisando depois que "a direção do SNPVAC sente-se enganada e usada".Isto porque, sublinha o sindicato, foi esse mesmo processo de reestruturação que impôs o "despedimento coletivo e a saída de milhares de trabalhadores, agravado de um corte nos salários de 25% dos trabalhadores que ficaram".No entender do SNPVAC, o relatório da comissão de inquérito deveria incluir nas "singelas páginas" que se referem à reestruturação da companhia aérea "o que foi dito nas audiências que se foram realizando ao longo destes últimos meses".

O Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC) diz-se "usado e enganado" pela comissão de inquérito à TAP e mostra-se desapontado com as conclusões apresentadas no relatório entregue pela deputada socialista

"Recordamos que esse documento oficial, onde está plasmada a referida sugestão de Bruxelas, foi dado a conhecer, entregue e comentado pelo SNPVAC, no dia em foi ouvido pelos deputados na CPI", explica a direção do sindicato no comunicado, lembrando também que "o próprio chairman da empresa à data das negociações dos Acordos Temporários de Emergência, Miguel Frasquilho, confirmou na CPI essa mesma possibilidade avançada pela União Europeia".

Leia Também Os desafios da TAP com a privatização à vista