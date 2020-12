Plano da TAP vai ser votado no Parlamento. Com chumbo, “acaba a TAP”, diz Marques Mendes

O plano de reestruturação da TAP vai ser debatido e votado no Parlamento depois de receber "luz verde" da Comissão Europeia. A notícia foi avançada este domingo por Luís Marques Mendes que, no seu espaço de comentário, na SIC, disse que a decisão do Executivo de submeter o plano ao aval do Parlamento foi comunicada há alguns dias ao PSD.





"O Governo comunicou há dias ao PSD uma decisão correta mas surpreendente – logo que a CE aprove o plano de reestruturação da TAP, ele vai ser levado ao Parlamento, para ser discutido e votado. O que vai obrigar os partidos a tomarem posição. Não é só discutir. É também votar", afirmou o comentador.





Marques Mendes sublinhou ainda que a decisão acarreta "uma consequência séria". "Se o Plano for chumbado no Parlamento, acaba a TAP. A pergunta é: quem vai viabilizar este plano?", questionou.





O plano de reestruturação, elaborado pela consultora Boston Consulting Group (BCG), no âmbito do apoio estatal de até 1.200 milhões de euros, tem de ser entregue à Comissão Europeia até 10 de dezembro, mas o Sindicato dos Pilotos de Aviação Civil (SPAC) já escreveu ao Governo a pedir que se negoceie com Bruxelas o adiamento desta apresentação. O sindicato considera que o plano está baseado em previsões de mercado "completamente desatualizadas" e alerta que as orientações de resgate, que estruturaram o auxílio concedido à TAP, são inadequadas e vão levar à extinção da transportadora.





Marques Mendes considera que "os sindicatos estão a fazer o seu papel. É natural, é legítimo, é óbvio. Não se lhes pode levar a mal".





"Durante anos houve uma grande tolerância dos portugueses em relação à TAP e aos prejuízos da TAP. A TAP era uma espécie de "vaca sagrada". Hoje já não é assim. Os portugueses gostam da TAP mas estão fartos de "meter" dinheiro na TAP. A tolerância em relação à TAP acabou", afirmou. "Há anos que a TAP vive acima das suas possibilidades. A prova é que em dez dos últimos onze anos deu prejuízos. Só deu lucros em 2017. Mesmo em 2018 e 2019, anos de crescimento e de "boom" turístico, deu prejuízos. Uma companhia assim ou é reestruturada ou não tem futuro".





Para Marques Mendes, "o modelo futuro da TAP, a meu ver, devia ser este: primeiro, uma TAP maioritariamente privada; segundo, uma TAP em que o Estado lhe pagava as missões de serviço público (ligações às Regiões Autónomas; aos PALOP; e às comunidades portuguesas); terceiro, uma TAP que em tudo o resto seja capaz de agir de acordo com as regras da concorrência".