Marcelo convicto que haverá interessados na TAP e espera privatização rápida

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, manifestou neste sábado a convicção de que a privatização da TAP terá interessados, um processo que deseja que tenha um desfecho "no mais curto lapso de tempo possível".Em Gondomar, no distrito do Porto, à margem do Congresso Extraordinário da Liga dos Bombeiros Portugueses, Marcelo Rebelo de Sousa disse que "o processo de privatização da TAP é muito importante", lamentando que a pandemia da covid-19 não tenha permitido fechá-lo em 2020, razão pela qual deseja vê-lo fechado com rapidez."Sempre achei que o grande objetivo da reestruturação é preparar para a privatização. Tenho a convicção de que vai haver interessados. Eu não sou um otimista excessivo, mas penso que aquilo que infelizmente não foi possível fechar em março de 2020 por causa da pandemia possa ser viável fechar no mais curto lapso de tempo possível", referiu.O Presidente da República foi questionado sobre uma notícia avançada esta manhã de que a ex-CEO da TAP, Christine Ourmières-Widener, se prepara para exigir mais de três milhões de euros de indemnização pelo pagamento dos salários e um bónus a que teria direito até ao fim do contrato, mas especificamente a essa matéria não respondeu, optando por sublinhar a necessidade de fechar o processo de privatização."É muito importante para Portugal e para os portugueses que contribuíram com o seu dinheiro ao longo de tantos anos, o termo de um processo que convém que acabe com alguma rapidez", concluiu.