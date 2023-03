Ex-CEO da TAP vai exigir indemnização de 3 milhões de euros

A CEO exonerada da TAP prepara-se para exigir uma indemnização de 3 milhões de euros, escreve o Correio da Manhã Segundo o jornal, Christine Ourmières-Widener deverá reclamar o pagamento de tudo a que teria direito até ao fim do contrato depois de ter sido exonerada do cargo pelo Governo na sequência da polémica da indemnização a Alexandra Reis e da auditoria da Inspeção-Geral de Finanças que investigou o caso.A gestora deverá exigir 1,58 milhões de euros correspondentes aos salários que receberia, e um bónus que poderia ser superior a 2 milhões de euros, em função do cumprimento dos objetivos do plano de reestruturação da empresa.O total da indemnização exigida pela CEO exonerada poderá ultrapassar os 3 milhões de euros.O salário da CEO é superior a 500 mil euros brutos por ano.