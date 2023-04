PS inviabiliza perguntas por escrito a António Costa na CPI à TAP

O requerimento do Chega para o primeiro-ministro responder a perguntas por escrito sobre o parecer jurídico, que afinal não existe, foi inviabilizado pelos deputados do PS que integram a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) à TAP. Os restantes partidos votaram favoravelmente.Em causa está a sustentação jurídica do Governo para demitir por justa causa a antiga CEO e o ex-chairman da tansportadora que gerou polémica tendo em conta as diferentes informações prestadas por alguns membros do Governo.Já a audição de Jorge Bleck, advogado e sócio da Vieira de Almeida que prestou serviços jurídicos à TAP, foi aprovada devendo ser assim adicionada à lista de cerca de 60 personalidades. Até ao momento, foram ouvidas 10.As votações decorreram antes do arranque das audições desta quarta-feira a quatro dos sindicatos que representam os trabalhadores da TAP.A CPI à TAP foi proposta pelo Bloco de Esquerda e aprovada em fevereiro com as abstenções do PS e PCP. Os restantes partidos votaram a favor.