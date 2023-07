Quase metade dos que partiram da Portela sofreram percalços

O aeroporto de Lisboa está praticamente no limite da capacidade. E nas próximas semanas há greves previstas e a Jornada da Juventude. Já o do Porto continua com bons desempenhos.



Ao mesmo tempo que os aeroportos nacionais continuam a bater recordes de passageiros, a situação em Lisboa mantém uma trajetória de degradação. E as greves previstas para as próximas semanas, não só em Portugal, aliadas à Jornada Mundial da Juventude (JMJ), colocam mais pressão.



