Ramiro Sequeira, antigo CEO interino da TAP, saiu da empresa

no portal do Ministério da Justiça, como noticiou o ECO.



A saída de Ramiro Sequeira, pouco mais de cinco anos após ter ingressado nos quadros da TAP, foi comunicada recentemente numa nota interna ao trabalhadores da empresa, sabe o Negócios.



O gestor chegou a desempenhar o cargo de CEO interino em 2020, no âmbito da saída de Antonoaldo Neves aquando da compra pelo Estado da fatia de David Neeleman na TAP.





Ramiro Sequeira, atual administrador não executivo da TAP, cessou funções a 30 de dezembro. A renúncia ao cargo não prevê o pagamento de qualquer indemnização, disseram ao Negócios fontes próximas do gestor que chegou a ser presidente executivo interino da companhia aérea.A saída de Ramiro Sequeira acontece meio ano depois de ter saído da comissão executiva, no âmbito das mexidas no "board" após a entrada de Luís Rodrigues para a liderança da empresa. O pelouro que tinha em mãos, a parte operacional da companhia aérea, passou para Mário Chaves, antigo braço direito de Luís Rodrigues quando trabalharam os dois na SATA.A renúncia ao cargo foi publicada esta quinta-feira