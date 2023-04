Russa Aeroflot envia aviões para reparação no Irão devido a sanções, diz jornal

A principal companhia aérea russa, Aeroflot, enviou pela primeira vez um dos seus aviões para reparação no Irão devido às sanções ocidentais impostas após o início da ofensiva militar da Rússia na Ucrânia, indicou esta segunda-feira o jornal RBK.No passado dia 05, foi enviado um Airbus A330-300 para Teerão para receber manutenção técnica da maior companhia aérea iraniana, Mahan Air, disseram ao diário fontes próximas da Aeroflot e confirmou um representante da companhia russa.Segundo fontes do RBK, a Aeroflot abordou a possibilidade de contratar a manutenção da sua frota no Irão durante vários meses.O envio do primeiro A330 deve-se à necessidade de manutenção no trem de aterragem do aparelho.Previamente, a Aeroflot recorreu aos serviços de outras empresas para estes fins, como a HAECO, com sede em Hong Kong.No verão de 2021, a companhia assinou um acordo de longo prazo para manutenção e revisão de componentes de aeronaves com esta empresa.Mas, as sanções internacionais, adotadas em resposta à ofensiva militar russa na Ucrânia, lançada em fevereiro de 2022, afetaram também os serviços de reparação e fornecimento de peças às companhias aéreas russas, refere o RBK.Um representante da Aeroflot indicou ao jornal russo que a Mahan Air "tem a base material necessária, certificados e uma vasta experiência" para efetuar a manutenção da frota da companhia.