Ryanair diz que ideia de "pontes aéreas" do Reino Unido é mais uma "idiotice" do governo

A companhia aérea quer o levantamento de todas as restrições aos viajantes que chegam ao país, e classifica de "idiotice" a ideia do estabelecimento de "pontes aéreas" com alguns países.

A Ryanair, que está a processar o governo do Reino Unido devido à imposição de uma quarentena para quem entra no território nacional, desvaloriza os planos do Executivo de estabelecer "pontes aéreas" com alguns países como França, Espanha e Grécia.





A companhia aérea diz que a ideia é mais uma "idiotice" do governo, que deverá divulgar na próxima semana uma lista completa dos países com os quais estabelecerá os corredores aéreos. Os viajantes vindos desses países ficarão isentos da quarentena obrigatória de duas semanas.