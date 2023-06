E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O secretário de Estado das Finanças, João Nuno Mendes, rejeita a ideia de que a TAP tenha sido sobrecapitalizada com a injeção de 3,2 mil milhões de euros para favorecer o futuro acionista privado que venha a vencer a privatização.

"Não há uma sobrecapitalização", defendeu, em resposta às perguntas do deputado do PCP, Bruno Dias, relembrando que este montante era necessário face à complicada situação financeira da empresa que já tinha dificuldade em pagar a fornecedores.

João Nuno Mendes, que coordenou o grupo de trabalho criado para a negociação do auxílio de emergência à TAP entre maio e 15 de junho de 2020, não tem dúvidas de que a solução encontrada foi a apropriada. O Estado fez o que tinha a fazer e fê-lo em boa fé". "Do ponto de vista da segurança das conclusões do grupo de trabalho, tenho total confiança", reforçou.

Para sustentar a sua convicção, o responsável apontou ainda que no final de 2022, após a injeção dos 3,2 mil milhões de euros, os capitais próprios da empresa fixaram-se em cerca de 400 milhões de euros. O que, na sua visão, prova que "não há uma sobrecapitalização", defendeu João Nuno Mendes, que está a ser ouvido na qualidade de ex-secretário de Estado do Tesouro.





Além disso, sublinhou que o objetivo da Comissão Europeia - na negociação do plano de reestruturação aprovado por Bruxelas a 10 de junho de 2021 - era "precisamente para que essa sobrecapitalização não acontecesse, mas que a empresa conseguisse resistir à situação" financeira em que se encontrava impulsionada pela pandemia. E lembrou que o acordo prevê que "durante dez anos não se pode colocar mais um euro em matérias de ajudas do Estado" na companhia aérea.



Foi após o fim dos trabalhos do grupo criado para encontrar uma solução para a TAP que João Nuno Mendes iniciou funções como secretário de Estado das Finanças, na equipa ministerial de João Leão. Mais tarde, já no atual Governo, integrou a equipa de Fernando Medina, inicialmente a desempenhar funções de secretário de Estado do Tesouro, entre março e dezembro de 2022.

Com a saída de António Mendonça Mendes do Ministério das Finanças, onde era secretário de Estado adjunto e dos Assuntos Fiscais, para assumir funções como secretário de Estado adjunto do primeiro-ministro, Fernando Medina fez alterações na equipa, regressando João Nuno Mendes à pasta das Finanças, que ainda assume, e entrando Alexandra Reis para secretária de Estado do Tesouro.

