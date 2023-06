Governo não acredita que anulação de ajudas do Estado possa afetar a TAP

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O secretário de Estado das Finanças, João Nuno Mendes, mostrou-se confiante nos serviços jurídicos da Comissão Europeia e, por isso, não acredita que haja uma decisão que possa colocar em causa as ajudas estatais à TAP.

"Temos muita confiança que este processo possa ser ultrapassado no que à TAP diz respeito". Foi assim que o secretário de Estado das Finanças, João Nuno Mendes, comentou a recente decisão do

Tribunal Geral da União Europeia (UE), de primeira instância, que anulou a decisão da Comissão Europeia de autorizar a ajuda estatal de seis mil milhões de euros da Alemanha para recapitalização da Lufthansa durante a pandemia de covid-19. Um desfecho que acredita que não irá repetir-se no caso de Portugal, até porque

"as ajudas já estão concedidas", acrescentou, em resposta ao deputado do PSD, Hugo Oliveira, na comissão parlamentar de inquérito à TAP.

A ação foi interposta pela Ryanair, que contestou várias ajudas estatais dadas ao setor aéreo durante a pandemia, nomeadamente relativa à TAP que, no âmbito do plano de reestruturação, recebeu a injeção de 3,2 mil milhões de euros.

Leia Também Secretário de Estado das Finanças rejeita “sobrecapitalização” da TAP para vender a privados

João Nuno Mendes sublinhou ainda que tem "grande confiança nos serviços jurídicos da Comissão Europeia", que costumam ser "muito exigentes" neste tipo de processos.

O responsável revelou que esta questão está a ser acompanhada pelo Gabinete de Planeamento, Estratégia, Avaliação e Relações Internacionais Ministério das Finanças (GPEARI), a par com a representação de Portugal junto da União Europeia.





Privatização não será a 100%

Sobre o processo de privatização que está a ser preparado pelo Executivo, e que deverá ser lançado até julho, João Nuno Mendes referiu que "o Governo não está aberto à possibilidade de vender a totalidade da empresa".

Uma posição que segue em linha com o entendimento já partilhado pelo primeiro-ministro, António Costa, que já referiu que o objetivo é manter uma participação estratégica na companhia aérea. Os detalhes da percentagem em causa ainda não são conhecidos.

Recentemente, foi publicada uma resolução do Conselho de Ministros que determina a realização de duas avaliações independentes.

O governante confirmou ainda que o plano de reestruturação acordado com Bruxelas "não exige a venda da TAP".







Afinal, quem contratou a Evercore?

Logo no arranque da comissão parlamentar de inquérito, foi revelado que a consultora Evercore - contratada para auscultar o mercado no âmbito do processo de privatização - está a trabalhar há mais de um ano sem ser remunerada.

Esta sexta-feira, questionado sobre o tema por Bernardo Blanco, da Iniciativa Liberal, João Nuno Mendes garantiu que o Governo "o governo é 100% alheio a essa decisão" de contratação da Evercore". "A Evercore é uma opção exclusivamente da TAP, o Governo não disse de modo algum, o Ministério das Finanças não disse à TAP que podia ter um consultor nessa matéria", reforçou.



A empresa foi contratada pela equipa de gestão da TAP, na altura liderada por Christine Ourmières-Widener. E como relembrou Bernardo Blanco, este tema tem gerado algumas dúvidas uma vez que do lado da TAP tem sido defendido que esta situação deve-se ao facto de não ter sido publicado o despacho para efetivar a contratação da empresa e, assim, proceder ao pagamento dos serviços.

Confrontado com estas afirmações pelo deputado da IL, o secretário de Estado respondeu: "é uma situação que não consigo compreender".



(Notícia atualizada às 15h42)