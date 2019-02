TAP acrescenta voo semanal entre Porto e São Paulo

A TAP vai aumentar o número de voos semanais entre o Porto e São Paulo, no Brasil. A partir de junho, a companhia aérea que detém uma quota de 18% de passageiros no aeroporto Sá Carneiro passa a realizar três ligações entre as duas cidades: às terças, quintas e sábados.

Este reforço de frequências na infraestrutura que serve a cidade Invicta, onde a Ryanair é líder há vários anos (37% do total em 2018), é o segundo a ser anunciado este ano pela transportadora portuguesa, que aumentou de dois para seis os voos por semana para Newark, nos Estados Unidos.

Após encolher a presença no norte do país com a suspensão de várias ligações, a TAP parece estar a retomar o investimento no segundo maior aeroporto nacional. Contando com as que abrirá este ano para Bruxelas, Lyon e Munique, fica com um total de 19 rotas diretas – e 288 frequências semanais – para destinos na Europa, EUA e Brasil.

No ano passado, a companhia liderada desde o início de 2018 pelo brasileiro Antonoaldo Neves transportou um total de 15,8 milhões de passageiros, mais 1,5 milhões do que em 2017. As rotas que mais contribuíram para este crescimento foram as europeias (excluindo Portugal), nas quais registou um crescimento de 10,7%.

Esta semana, também a Emirates anunciou que vai voar a partir do Porto. A nova rota para o Dubai, com inauguração prevista para 2 de julho, vai ser feita quatro vezes por semana (às terças, quintas, sábados e domingos) num avião Boeing 777-300ER, oferecendo oito suítes privadas na primeira classe, 42 assentos na classe executiva e 310 na classe económica.