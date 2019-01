TAP transporta mais 10% de passageiros em 2018

A companhia aérea transportou quase 16 milhões de passageiros no ano passado. Nos voos entre Lisboa, Porto e Faro ultrapassou pela primeira vez a marca de um milhão.

A TAP transportou no ano passado um total de 15,8 milhões de passageiros, o que equivale a um crescimento de 10,4% face a 2017, anunciou a companhia aérea em comunicado. O aumento corresponde a mais 1,5 milhões de passageiros.



As rotas que mais contribuíram para este crescimento foram as europeias (excluindo Portugal), nas quais a TAP transportou mais 932 mil passageiros do que em 2017, o equivalente a mais 10,7%.



Nos voos entre Lisboa, Porto e Faro, a TAP transportou pela primeira vez mais de um milhão de passageiros, atingindo os 1,1 milhões, o que traduz um aumento de 9,4% face ao ano anterior.



No comunicado, a companhia realça ainda que os voos entre o Continente e os Açores e a Madeira foram os que registaram o maior crescimento relativo, de 13,5%, totalizando 1,3 milhões de passageiros, mais 156 mil do que no ano anterior.



Já nas rotas africanas operadas pela TAP foram transportados mais 116 mil passageiros do que em 2017, ou seja, mais 11,2%, num 1,1 milhões.



Por seu lado, a aposta no mercado norte-americano refletiu-se no crescimento de 9,6% no número de passageiros transportados, que aumentaram em 70 mil face a 2017, para um total de 800 mil. Entre Brasil e Portugal transportou 1,7 milhões de passageiros, o que significa um acréscimo de 7,8%.



A companhia salienta ainda que em termos de ASK (assentos disponíveis por quilómetros voado, uma medida de oferta de lugares), registou em 2018 um crescimento de 12,3%, para um total de 47 milhões. Por seu lado, a taxa de ocupação dos lugares oferecidos foi de 81%, menos dois pontos percentuais do que em 2017.